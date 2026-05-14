Mineros cooperativistas y el Ejecutivo instalan mesa de diálogo en la Casa Grande del Pueblo

En un intento por desactivar la tensión social en la sede de Gobierno, una numerosa comisión de la Federación de Cooperativas Mineras ingresó la tarde de este jueves al Palacio de Gobierno para sostener una reunión crucial con autoridades del Órgano Ejecutivo.

La invitación oficial emanó del Ministerio de la Presidencia, cartera que busca entablar un canal de comunicación con este sector, el cual se mantiene movilizado a nivel nacional. Cerca de las 15:00 horas, la delegación —compuesta por un grupo de entre 40 a 45 personas— hizo su ingreso bajo estrictas medidas de seguridad, cumpliendo con el registro de sus cédulas de identidad antes de dirigirse al piso 23 de la Casa Grande del Pueblo, donde se desarrolla el encuentro.

Minutos antes del arribo de los dirigentes, el Ministro de Minería ingresó al recinto y brindó breves declaraciones a los medios, subrayando que el Gobierno mantiene una postura de "puertas abiertas" y plena disposición al diálogo para resolver el conflicto.

A diferencia de la autoridad ministerial, la dirigencia de Fencomin optó por el silencio. Al ser abordados por la prensa en el ingreso a Palacio, los representantes evitaron dar detalles sobre su pliego de peticiones, su postura actual o las propuestas específicas que pondrán sobre la mesa durante la negociación.

Mientras la reunión se lleva a cabo en las alturas del edificio gubernamental, la tensión se traslada a las calles:

Marchas: Durante gran parte del día, contingentes de mineros recorrieron las principales vías del centro paceño.

Mitin: Paralelamente al diálogo, se tiene planificada una concentración masiva en la Avenida Montes, donde las bases aguardan los resultados de la comisión negociadora.

Este acercamiento se considera clave para normalizar las actividades en la ciudad de La Paz, que se ha visto afectada por las movilizaciones de este sector estratégico.

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