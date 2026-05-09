Ministro Zamora denuncia atentado antes del encuentro en Cochabamba

En un acto calificado como un atentado directo contra la estabilidad y el diálogo social, sujetos desconocidos atacaron con gases lacrimógenos las inmediaciones de la reunión entre el Gobierno y la Federación de Cooperativas de Transporte. Pese a la violencia y el riesgo a la integridad física de las autoridades, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, y el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, decidieron llevar adelante el encuentro.

El atentado: Gases, armas blancas y una huida precipitada

El incidente ocurrió momentos antes de iniciar la sesión programada. Dos motocicletas irrumpieron en el lugar; desde una de ellas, individuos lanzaron granadas de gas lacrimógeno contra los asistentes y las autoridades presentes, generando caos inmediato antes de darse a la fuga.

La rápida intervención de la Policía Boliviana permitió la recuperación de una de las motocicletas abandonada por los atacantes. Durante la requisa técnica, los efectivos hallaron: agentes químicos (gases) y armas blancas (cuchillos).

"Llama mucho la atención que personas o intereses ocultos quieran detener una reunión con el autotransporte. La policía nos alertó que quizás no tendríamos que haber venido, pero decidimos cumplir con nuestro compromiso", declaró el ministro Zamora, confirmando que el caso ya está bajo investigación fiscal para identificar a los responsables de este intento de sabotaje.

Resultados de la reunión

Tras superar el incidente, el diálogo arrojó resultados concretos para el sector transporte, en un contexto económico que Zamora calificó de crítico. El ministro fue tajante al describir la situación financiera del Estado: "Tenemos un gobierno quebrado, gobernaciones quebradas, alcaldías quebradas, no hay platita".

Pese a este panorama, se anunciaron pilares estratégicos para la estabilización del sector:

Emergencia Vial: Se confirmó una gestión de 25 millones de dólares impulsada por el presidente Rodrigo Paz para el Plan Nacional de Emergencia Vial, que intervendrá rutas críticas en Cochabamba, La Paz y el resto del país. Soberanía Energética: El ministro Blanco garantizó el abastecimiento de combustible para el sector. Modernización: Se proyecta la implementación de tecnología en el sistema de peajes para optimizar la recaudación de recursos. Transparencia: Zamora informó que las auditorías en empresas estatales como BoA ya están dando resultados, con seis personas implicadas y dos aprehendidos por irregularidades.

La reunión contó con la presencia inesperada pero celebrada del Alcalde de Quillacollo, destacando la necesidad de un trabajo conjunto entre los tres niveles del Estado.

"Mientras algunos buscan acuerdos y estabilidad, otros apuestan por la confrontación y la violencia para hundir al país. Mi prioridad es encontrar soluciones y evitar mayores perjuicios", concluyó Zamora, reafirmando que el Gobierno no retrocederá ante actos de amedrentamiento.

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