Ministro Zamora inaugura oficina en El Alto y proyecta el traslado de otras carteras de Estado

En un paso significativo hacia la desburocratización y el acercamiento del Estado a la población, el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Mauricio Zamora, inauguró este martes una nueva oficina integral en la ciudad de El Alto. La sede, ubicada estratégicamente en el auditorio de la estación del Faro Murillo (Línea Morada de Mi Teleférico), permitirá a los ciudadanos gestionar procesos administrativos con mayor agilidad.

Foto: Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda

Un "Estado sin trancas"

Durante el acto de inauguración, el ministro Zamora enfatizó que esta iniciativa busca eliminar el "Estado tranca", facilitando la gestión de trámites y escuchando de primera mano las necesidades de la población alteña.

"Es inaceptable que nuestros hermanos de El Alto se vean obligados a ir a la ciudad de La Paz para hacer trámites. Aquí están las entidades con la misión de servir al pueblo", afirmó el titular de la cartera, quien además anunció que él mismo trabajará desde estas oficinas de forma periódica.

Entidades con atención directa

La nueva oficina integral reúne a las principales reparticiones y empresas descentralizadas del sector, ofreciendo un servicio completo en un solo punto. Entre las instituciones que ya cuentan con personal en el lugar se encuentran:

Transporte y Comunicaciones: ATT, ENTEL, ABC, Vías Bolivia, Naabol y DGAC.

Servicios y Vivienda: Agencia Boliviana de Correos, Viceministerio de Vivienda, AEVivienda y EBC.

Servicios Aéreos y Tecnología: Boliviana de Aviación (BoA) y la Agencia Boliviana Espacial (ABE).

Horario de Atención:

Las oficinas operarán en horario continuo, desde las 08:30 hasta las 16:30, brindando comodidad a los usuarios que circulan por la red de teleféricos.

Foto: Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda

Respaldo Municipal y Visión a Futuro

El alcalde de El Alto, Eliser Roca, celebró la apertura de estas oficinas, destacando que la ciudad recibe con agrado la presencia estatal para construir una sociedad mejor. "Trabajemos de la mano", instó la autoridad municipal durante el evento.

Por su parte, el ministro Zamora dejó abierta la posibilidad de que esta sede sea el primer paso para una presencia estatal aún más robusta: "La idea es que otros ministerios también puedan instalarse en este lugar", concluyó, reafirmando el compromiso del nuevo gobierno de priorizar el servicio al ciudadano.

Foto: Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda

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