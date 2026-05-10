El operativo descubrió una propiedad con capacidad logística y de ocultamiento; en el lugar encontraron armas de fuego, dinero, sustancias controladas e incluso indumentaria policial.
10/05/2026 15:09
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Lo que a simple vista parecía una quinta familiar rodeada de palmeras y jardines, terminó convirtiéndose en el centro de un operativo que expuso una estructura vinculada al narcotráfico y relacionada con el entorno de Sebastián Marset.
Las imágenes muestran una propiedad extensa, con áreas verdes bien mantenidas, caminos internos, sectores de descanso y varias construcciones distribuidas estratégicamente dentro del predio.
El lugar cuenta con amplios espacios abiertos, vegetación abundante y accesos vehiculares privados, características que le daban apariencia de una quinta familiar o de descanso.
Sin embargo, durante la intervención de las autoridades, el panorama cambió completamente.
De acuerdo con la información del operativo, en el lugar fueron encontradas armas de fuego, cargadores, teléfonos celulares, dinero aún por cuantificar, indumentaria policial y sustancias controladas. Además, se descubrieron caletas ocultas con turriles que contenían armamento y droga.
El viceministro de Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano afirmó que “no era una quinta cualquiera”, debido a que el predio presentaba condiciones de logística, ocultamiento y capacidad operativa.
Las investigaciones continúan para determinar el alcance de las operaciones.
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