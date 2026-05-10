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“No era una quinta cualquiera”: Así es la 'narcoquinta' vinculada a Marset donde hallaron armas, droga y caletas ocultas

El operativo descubrió una propiedad con capacidad logística y de ocultamiento; en el lugar encontraron armas de fuego, dinero, sustancias controladas e incluso indumentaria policial. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

10/05/2026 15:09

No era una quinta cualquiera: narcoquinta de Marset con armas y droga. Foto: Daniel Roman / Red Uno

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Lo que a simple vista parecía una quinta familiar rodeada de palmeras y jardines, terminó convirtiéndose en el centro de un operativo que expuso una estructura vinculada al narcotráfico y relacionada con el entorno de Sebastián Marset.

Las imágenes muestran una propiedad extensa, con áreas verdes bien mantenidas, caminos internos, sectores de descanso y varias construcciones distribuidas estratégicamente dentro del predio.

Narcoquinta de Marset: hallan armas, droga y caletas ocultas. Foto: Daniel Roman / Red Uno

El lugar cuenta con amplios espacios abiertos, vegetación abundante y accesos vehiculares privados, características que le daban apariencia de una quinta familiar o de descanso.

Narcoquinta vinculada a Marset: armas, droga y caletas secretas. Foto: Daniel Roman / Red Uno

Sin embargo, durante la intervención de las autoridades, el panorama cambió completamente.

Foto: Viceministro de Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano

De acuerdo con la información del operativo, en el lugar fueron encontradas armas de fuego, cargadores, teléfonos celulares, dinero aún por cuantificar, indumentaria policial y sustancias controladas. Además, se descubrieron caletas ocultas con turriles que contenían armamento y droga.

Una quinta rodeada de vegetación que escondía armas, droga y dinero. Foto: Daniel Roman / Red Uno

El viceministro de Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano afirmó que “no era una quinta cualquiera”, debido a que el predio presentaba condiciones de logística, ocultamiento y capacidad operativa.

Foto: Viceministro de Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano

Las investigaciones continúan para determinar el alcance de las operaciones.

La quinta escondía armas, sustancias controladas y turriles enterrados. Foto: Daniel Roman / Red Uno

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