“No tienen comida”: transportistas alertan drama en carreteras bloqueadas

El presidente de la Cámara Nacional de Transporte, Luis Alberto Añez, expresó este jueves la preocupación del sector por los efectos de los bloqueos en las carreteras del país y aseguró que más de 7.000 transportistas permanecen varados en distintos puntos de conflicto.

“Pedimos al Gobierno que libere las carreteras. En estos momentos hay más de 7.000 transportistas afectados por los bloqueos, compañeros que tienen enfermedades de base, que no tienen comida y son el sustento de sus hogares”, manifestó Añez.

El dirigente anunció además que el próximo viernes se desarrollará un ampliado nacional del transporte en la ciudad de La Paz, donde representantes del sector analizarán la situación y definirán posibles medidas frente al conflicto social que atraviesa el país.

“Esto ya no es solo una pérdida económica, es un tema de humanidad, de tener amor por la vida. Ya se han reportado muertes por los bloqueos. ¿Qué esperan, que mueran nuestros conductores en las carreteras?”, cuestionó.

El sector transporte viene reportando perjuicios económicos y dificultades operativas debido a los cortes de ruta registrados en distintos departamentos del país durante los últimos días.

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