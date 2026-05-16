Operativo “Corredor Humanitario” avanza desde La Ceja rumbo a Copacabana

Policías y militares iniciaron el despliegue desde el inicio de la avenida Juan Pablo II para desbloquear la carretera hacia Copacabana y garantizar el paso de servicios esenciales tras semanas de bloqueos.

Esta madrugada de sábado comenzó el operativo “Corredor Humanitario”, que parte desde La Ceja de El Alto, específicamente desde el inicio de la avenida Juan Pablo II, con el objetivo de desbloquear la carretera que conecta La Paz con Copacabana, una de las rutas estratégicas afectadas por movilizaciones sociales que interrumpieron el tránsito y el acceso a bienes y servicios esenciales.

Policías y Militares

El despliegue incluye efectivos de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas, quienes trabajarán de manera coordinada y pacífica para abrir la carretera, garantizar la seguridad de la población y proteger la libre circulación sin afectar protestas legítimas.

Se espera que con esta intervención se normalice gradualmente la circulación hacia Copacabana, asegurando la llegada de insumos, atención médica y transporte público, mientras las autoridades supervisan la implementación de corredores humanitarios y rutas alternas para personas vulnerables.

Puente Extranca

A lo largo de estos 15 días de bloqueo esta ruta fue la más contundente del bloqueo donde los Ponchos Rojos de la provincia Omasuyos instalaron ese punto de bloqueo que una el Desaguadero frontera con Perú y el municipio de Copacabana.

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