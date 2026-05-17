Organizaciones sociales instalan bloqueo en Vacas y cortan ruta de Cochabamba hacia el sur del país

El departamento de Cochabamba vuelve a quedar parcialmente incomunicado. Organizaciones sociales y sectores autoconvocados instalaron un bloqueo de carreteras en el municipio de Vacas, interrumpiendo el tráfico vehicular en la ruta clave que conecta a la Llajta con Chuquisaca y Potosí.

De acuerdo con los reportes de medios locales, los movilizados se asentaron estratégicamente en el sector denominado Cruce Vacas. En el lugar, los comunarios del sector colocaron piedras, escombros y barricadas sobre la capa asfáltica para impedir por completo el paso de cualquier tipo de motorizados.

La medida de presión no se limita a un solo sector. Según los informes de la zona, son más de tres los puntos de bloqueo distribuidos a lo largo de este tramo, donde los manifestantes mantienen una vigilia constante para evitar que las piedras sean retiradas de la vía.

Fuentes locales indicaron que esta movilización responde al cumplimiento de las determinaciones orgánicas a nivel nacional, señalando que los campesinos de Cochabamba se sumaron a la protesta acatando el instructivo emitido por la Central Obrera Boliviana (COB).

La instalación de estos puntos de bloqueo ha generado severas dificultades en la circulación vehicular y en el transporte interdepartamental de pasajeros y carga pesada. Decenas de camiones, flotas y vehículos particulares han quedado varados a ambos lados de la carretera.

Ante la hostilidad en la vía principal, tanto transportistas como viajeros se han visto obligados a buscar rutas alternas de tierra y desvíos secundarios en un intento desesperado por continuar sus recorridos y llegar a sus destinos entre los departamentos afectados. Por el momento, las organizaciones sociales movilizadas advirtieron que no levantarán la medida hasta recibir nuevas instrucciones de sus entes matrices.

Organizaciones sociales instalan bloqueo en Vacas y cortan la ruta que conecta a Cochabamba con el sur del país. Foto: Fanpage Producciónes Digital Vaqueño.

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