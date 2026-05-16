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Periodistas, camarógrafos y choferes fueron agredidos durante cobertura de bloqueos

La APLP denunció insultos, agresiones físicas, ataques con piedras, daños a vehículos de medios y presuntas detenciones arbitrarias durante la cobertura de los bloqueos y el operativo de desbloqueo.

Juan Marcelo Gonzáles

16/05/2026 16:08

Foto: Vehículo de la prensa apedreado APG
La Paz

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Denuncian ataques contra periodistas durante la cobertura de los bloqueos y el operativo de desbloqueo, y exigió protección para la labor informativa y los equipos de medios.

La Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) repudió los actos de violencia contra trabajadores de la prensa registrados durante la cobertura de los bloqueos e intervención de policías y militares este sábado. Según el comunicado de la institución, los periodistas sufrieron insultos, agresiones físicas y con piedras, así como detenciones arbitrarias y daños a vehículos de medios de comunicación.

“La Asociación de Periodistas de La Paz repudia una vez más estos actos que ponen en riesgo la seguridad y la vida de trabajadores de la información y que vulneran gravemente las libertades de expresión y prensa”, señala el comunicado.

La APLP denunció que estos ataques buscan intimidar y acallar al periodismo, cuya función primordial es informar a la ciudadanía sobre los acontecimientos sociales, políticos y económicos del país. Por ello, exigió a las autoridades gubernamentales, policiales, militares y a los líderes de los sectores movilizados que garanticen la labor profesional de los periodistas.

Además, la asociación recomendó a los periodistas desplazados en los puntos de conflicto tomar todas las precauciones de seguridad, y pidió que los medios les proporcionen equipos de protección necesarios.

Casos de agresión

Durante la jornada, varios periodistas y camarógrafos resultaron gravemente afectados. Entre los casos reportados:

Un periodista sufrió una lesión grave en el brazo, el camarógrafo contusiones en manos y espalda, y el chofer recibió un golpe en la cabeza luego de que su vehículo fuera atacado con piedras durante el operativo de desbloqueo en Huajchilla.

Otro reportero cayó durante los enfrentamientos y fue retenido por comunarios; fue liberado posteriormente y trasladado en ambulancia para recibir atención médica.

La APLP reafirmó que el derecho a la información es protegido por la Constitución, y que debe ser defendido por todos los sectores de la sociedad. La asociación reiteró su exigencia de que las autoridades adopten medidas inmediatas para proteger a los periodistas y garantizar la libre cobertura informativa en los puntos de conflicto.

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