Policía alerta traslado de explosivos hacia La Paz y advierte uso proporcional de la fuerza

El comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, denunció este domingo que, como resultado de tareas de inteligencia, se detectó el traslado de artefactos explosivos, dinamita, mechas y armas caseras hacia la ciudad de La Paz, presuntamente con la intención de causar daño a efectivos policiales y a la población.

La autoridad policial señaló que los operativos desplegados en los puntos de bloqueo, en el marco del plan “Corredor Humanitario”, se realizan sin el uso de armas letales y con equipos antidisturbios.

“La Policía realiza estos operativos en función a nuestros planes de operación, en los que no se contempla el uso de armas letales. Estamos solo con equipo antidisturbios, gases lacrimógenos. Este operativo no ha requerido el uso de la fuerza”, expresó Sokol.

Alertan por dinamita y armas caseras

Sokol condenó que algunos grupos movilizados estén recurriendo a métodos violentos durante los bloqueos y advirtió que estos artefactos representan un riesgo mortal.

“Vemos cómo hay gente que está distribuyendo y trayendo a la ciudad de La Paz artefactos explosivos, elaborando armas caseras con la única intención de hacer daño a los policías, pero también causan daño a los pobladores”, afirmó.

La autoridad remarcó que estos elementos pueden provocar consecuencias graves.

“Son artefactos que fácilmente pueden causar la muerte de muchas personas”, alertó.

Capturan a un hombre con dinamita

Como parte del trabajo de inteligencia, Sokol informó que este domingo fue capturado un ciudadano que se encontraba en posesión de una gran cantidad de dinamita y mechas listas para ser utilizadas.

El caso será investigado para establecer el origen del material explosivo, su destino y si existen más personas involucradas en el traslado o distribución de estos elementos.

Policía pide deponer actitudes

El comandante policial hizo un llamado a los sectores movilizados para que depongan actitudes violentas y permitan el restablecimiento del tránsito, especialmente en rutas necesarias para el ingreso de oxígeno, combustible, medicamentos y alimentos.

Sokol recordó que la misión constitucional de la Policía es preservar la vida y el orden público, pero también advirtió que la normativa faculta a la institución a utilizar la fuerza cuando sea necesario.

“La Policía está para preservar la vida. No queremos hacer uso de la fuerza y no lo hemos hecho, pero de ser necesario tendremos que hacerlo de manera progresiva, legal y principalmente bajo el principio de proporcionalidad”, sostuvo.

Finalmente, pidió reflexión a los movilizados y reiteró que la Policía busca evitar enfrentamientos, aunque mantendrá su labor para garantizar la seguridad de la población.

“Pedimos que depongan sus actitudes, pero entiendan que nuestra misión constitucional y la normativa también nos faculta a hacer uso de la fuerza, pero no queremos hacerlo”, concluyó.

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