En medio de una densa nube de gas lacrimógeno y el estruendo de detonaciones, la jornada de protesta de los mineros cooperativistas culminó con enfrentamientos directos y la aprehensión de, al menos, un manifestante, quien fue interceptado por las fuerzas del orden mientras intentaba evadir la acción policial.

El foco de atención se centró en la detención de un minero cooperativista, cuya identidad aún está por confirmarse. Tras una serie de arremetidas contra el cordón de seguridad de la Plaza Murillo, el sujeto fue localizado por efectivos policiales mientras intentaba resguardarse en un puesto de venta cercano.

Policía detiene a mineros durante enfrentamiento cerca de Plaza Murillo. Foto: APG.

Pese a sus intentos por pasar desapercibido entre los anaqueles del comercio local, los agentes lograron identificarlo como uno de los participantes activos de la movilización. El detenido fue conducido por efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) hacia dependencias policiales, en medio de reclamos de sus compañeros que observaban la escena a distancia.

La tensión escaló rápidamente cuando los mineros intentaron romper el cerco policial utilizando artefactos explosivos, presuntamente cartuchos de dinamita. La respuesta de la Policía Boliviana fue inmediata:

Policía detiene a mineros durante enfrentamiento cerca de Plaza Murillo. Foto: APG.

Uso de agentes químicos: Se empleó gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes que, pese a la gasificación, mostraron una persistencia notable al reagruparse constantemente.

Refuerzos tácticos: Unidades de la UTOP y del Grupo Delta arribaron al lugar en motocicletas, equipados con implementos antimotines, para consolidar el repliegue de los mineros hacia las avenidas adyacentes.

Mientras los enfrentamientos se desarrollaban en las calles, el ambiente de incertidumbre se trasladaba a la Casa Grande del Pueblo. A escasos metros de la zona de conflicto, se lleva a cabo una reunión de alto nivel entre la dirigencia de las cooperativas mineras y representantes del Poder Ejecutivo.

Hasta el cierre de esta nota, la situación se mantiene en una tensa calma, con el casco viejo bajo estricta vigilancia y a la espera de los resultados del diálogo que definirán el rumbo de las movilizaciones y la situación jurídica del minero arrestado.

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