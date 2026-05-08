Policía presenta a dos aprehendidos por el asesinato de Rosa del Carmen

El comandante departamental de la Policía en Santa Cruz, David Gómez, presentó este viernes a dos personas aprehendidas por el asesinato de Rosa del Carmen, la mujer de 42 años hallada carbonizada en la zona de La Angostura.

Según el informe policial, los sospechosos fueron identificados como Sergio Javier A., de 21 años, y Jhon R., de 23 años, quienes habrían compartido bebidas alcohólicas con la víctima en un domicilio de la zona del Bajío, lugar donde presuntamente se produjo el crimen.

“Ambas personas (Sergio y Jhon) son los posibles autores de este hecho. Ambos sacaron una caja grande de cartón que fue cargado a un vehículo blanco de propiedad de la víctima y lo trasladan a una propiedad privada en la zona de La Angostura”, explicó Gómez.

La víctima, identificada como Rosa del Carmen, era cantante de música tropical y días antes había revelado a personas cercanas que se encontraba embarazada. Sus restos fueron encontrados el pasado martes en un sendero cercano al río, completamente carbonizados y decapitados.

La Fiscalía informó que la mujer recibió al menos 20 puñaladas antes de ser decapitada. Posteriormente, su cuerpo habría sido trasladado hasta un predio en La Angostura, donde fue calcinado para intentar ocultar el crimen.

Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias y el móvil del hecho.

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