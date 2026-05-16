Policías y militares alistan operativo para desbloquear rutas clave de La Paz

El comandante General de la Policía Boliviana, General 1ro. Mirko Antonio Sokol Saravia, detalló que el operativo se enfocará en las carreteras estratégicas de La Paz- Oruro, Copacabana y La Paz – Río Abajo Mecapaca, con el objetivo de garantizar que la población pueda desarrollar sus actividades en paz y tranquilidad.

“Tenemos que lograr el desbloqueo y que la gente pueda desarrollar sus actividades en paz y tranquilidad, que es lo que quiere toda la población”, afirmó el General Sokol Saravia.

El operativo contará con aproximadamente 2.500 efectivos de la Policía Boliviana, reforzados por personal de las Fuerzas Armadas para consolidar los puntos de intervención y evitar que los bloqueos se restablezcan.

Puntos de bloqueo

Actualmente, se contabilizan alrededor de 50 puntos de bloqueo activos a nivel nacional, aunque algunas rutas, como la carretera al Beni hacia La Paz, ya han sido liberadas. Entre las rutas que aún requieren intervención prioritaria se encuentran La Paz – Oruro, considerada la más crítica.

“Estamos haciendo el análisis de los sectores que requieren intervención y priorizando las carreteras más afectadas para restablecer el tránsito de manera segura”, agregó Sokol Saravia.

Las autoridades aseguraron que el operativo se realizará con criterios de proporcionalidad, seguridad y respeto a los derechos de los ciudadanos, garantizando el acceso a servicios esenciales, transporte y circulación mínima mientras se mantiene la presencia policial y militar en las rutas estratégicas.

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