Policías y militares despejan primer bloqueo en El Alto sin enfrentamientos

Policías y militares lograron un desbloqueo pacífico a la altura de Molino Andino, en la avenida 6 de marzo restableciendo la circulación hacia Senkata.

El operativo “Corredor Humanitario”, desplegado para restablecer la transitabilidad en rutas afectadas por bloqueos, logró liberar el primer punto de bloqueo en El Alto, ubicado a la altura de Molino Andino, con un despliegue conjunto de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas.

El operativo busca garantizar el flujo de ambulancias, transporte escolar, alimentos, oxígeno y combustible, mientras se mantienen los corredores humanitarios y rutas alternas para proteger a la población vulnerable que se vio afectada hace 15 días.

Contingente avanza

Con este primer éxito, se esperan normalizar gradualmente la circulación en los principales puntos de bloqueo de El Alto y La Paz, evitando incidentes y asegurando que las protestas pacíficas puedan continuar sin afectar derechos de terceros.

El contingente militar policial sigue avanzando en distintas carreteras que unen al departamento de La Paz.

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