Policías y militares intervienen en Achica Arriba para habilitar ruta a La Paz

El operativo “Corredor Humanitario” registró un momento de tensión en la zona de Achica Arriba, durante las tareas de desbloqueo en la carretera Calamarca–La Paz.

Mientras las fuerzas del orden avanzaban para restablecer la transitabilidad en la ruta, se produjo un enfrentamiento entre bloqueadores, policías y militares. Según los reportes, los uniformados tuvieron que recurrir al uso de agentes químicos para controlar la situación y continuar con el operativo.

Bloqueadores intentaron frenar el paso

El incidente se produjo cuando algunos sectores intentaron impedir el avance de los convoyes y el paso de vehículos que circulaban por el corredor habilitado.

La intervención busca garantizar el tránsito seguro de camiones de abastecimiento, ambulancias, vehículos particulares y transporte con insumos críticos, entre ellos alimentos, medicamentos, oxígeno y combustible.

Pese a la confrontación registrada en Achica Arriba, el operativo continúa con medidas de seguridad para proteger a la población y consolidar la circulación en la ruta hacia La Paz.

Las autoridades mantienen la supervisión de los corredores humanitarios y rutas alternas, con el objetivo de evitar nuevos bloqueos y permitir el paso de vehículos de emergencia y abastecimiento.

Se espera que en las próximas horas se logre normalizar gradualmente el tránsito entre Calamarca y La Paz, una de las vías estratégicas afectadas por las medidas de presión.

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