Presidente Rodrigo Paz destaca la abrogación de la Ley 1720

El presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, se pronunció este miércoles tras la aprobación de la abrogación de la Ley 1720 en la Asamblea Legislativa y destacó que la decisión fue producto del diálogo y el encuentro entre distintos sectores del país.

“Como resultado del diálogo y del encuentro entre bolivianos, logramos la abrogación de la Ley 1720, lo que significa su eliminación definitiva”, señaló el mandatario mediante un mensaje público.

Paz aseguró que, tras dejar sin efecto la normativa, el siguiente paso será trabajar en una nueva ley agraria que responda a las necesidades del país y cuente con el respaldo de diferentes sectores sociales y productivos.

“Ahora, nuestro compromiso es construir una nueva ley sobre la tierra que sea fuerte, justa y equilibrada, nacida del consenso y de escuchar a todos los sectores”, afirmó.

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