Protesta en San Julián se endurece y transportistas piden habilitar la carretera

Este domingo se cumple el cuarto día del bloqueo indefinido que acatan sectores en el municipio de San Julián, en Santa Cruz. La protesta mantiene interrumpida la ruta hacia la Chiquitanía y el departamento del Beni, mientras los movilizados exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Debido a la medida de presión, decenas de pasajeros deben caminar varios kilómetros para atravesar el punto de bloqueo y realizar transbordos para continuar sus viajes. En la zona ya se registra una gran cantidad de motorizados varados en ambos sentidos de la carretera.

Desde el lugar, los movilizados señalaron que la dirigencia sostiene reuniones constantes para analizar las futuras medidas que asumirán y responder a los pedidos de transportistas que exigen un cuarto intermedio para habilitar el paso vehicular.

Según el reporte, las protestas comenzaron por la falta de combustible, las extensas filas en surtidores y la crisis económica; sin embargo, el descontento social se intensificó en las últimas horas debido a la falta de respuestas concretas por parte del Gobierno.

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