Pumari pide evitar discursos que generen confrontación en el país

Después de que el exgobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ofreciera al presidente Rodrigo Paz gobernar desde Santa Cruz ante el conflicto y las movilizaciones registradas en La Paz, se generó un debate político en redes sociales.

El excívico potosino Marco Antonio Pumari cuestionó la postura a través de una publicación en la red social X, donde advirtió que ese tipo de mensajes podrían alimentar discursos de odio y división contra Santa Cruz.

“Qué manera innecesaria de hacer odiar a Santa Cruz. Evitemos dar motivos a los radicales para alimentar su discurso de odio y división entre bolivianos. Es hora de poner principio de autoridad con aquella minoría radical que quiere destrozar nuestro país”, publicó Pumari.

El pronunciamiento surge en medio del clima de tensión política y de los bloqueos instalados en distintas regiones del país por sectores sociales que exigen atención a sus demandas.

Cabe recordar que, durante el encuentro político, desarrollado en Cochabamba el fin de semana, Camacho afirmó: “Si a usted el pedófilo (Evo Morales) lo quiere tumbar, tiene Santa Cruz para gobernar presidente”.

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