Resguardo policial en Plaza Murillo genera pérdidas para los comerciantes

La situación en la Plaza Murillo continúa siendo difícil para los comerciantes, especialmente aquellos que se dedican a la venta de productos como crema chantilly, gelatina y otros alimentos. Desde el inicio de los bloqueos y las movilizaciones, las ventas han caído drásticamente, afectando gravemente la economía de las vendedoras que dependen de este sector para su sustento.

Una situación insostenible

Algunas vendedoras han explicado que, debido al resguardo policial y los puntos de bloqueo instalados en los alrededores, el acceso a la plaza es casi nulo. Los comercios se encuentran vacíos, y los puestos de venta están cerrados, ya que las personas no pueden llegar hasta ellos.

Una comerciante comentó: “Aquí no tenemos dónde ir, nosotros pagamos nuestras patentes, pero las ventas no llegan”, refiriéndose a la grave situación que enfrentan.

Impacto del bloqueo en la vida cotidiana

El resguardo policial y la presencia de bloqueos no solo están afectando a los vendedores, sino también a la población en general. La gente que intenta llegar a kilómetro cero, especialmente durante los fines de semana, se ve limitada por los cierres en las calles cercanas, lo que genera molestias en los ciudadanos, que ahora deben caminar más de lo habitual. Las personas de la tercera edad, así como el transporte público, también se ven perjudicados por los cierres de acceso, ya que el tránsito vehicular no puede circular por estas zonas.

El impacto en la Asamblea Legislativa

En cuanto al proceso legislativo, el proyecto de ley para la abrogación de la Ley 1720 que fue aprobado en la Cámara de Diputados ahora pasará a la Cámara Alta, donde se determinará cuándo se realizará la próxima sesión para continuar con el tratamiento de la ley. El vocero de la Cámara de Diputados explicó que el proyecto será tratado entre el lunes y martes de la próxima semana, dependiendo de la agenda de los senadores.

Una jornada difícil para comerciantes y ciudadanos

Con los accesos a kilómetro cero completamente cerrados y los mercados vacíos, la situación sigue siendo complicada tanto para los comerciantes como para los ciudadanos que dependen de la normalización de las actividades.

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