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Retorna la normalidad al centro paceño, tras enfrentamientos

Las calles Camacho, El Prado y el sector del Obelisco recuperan gradualmente el tránsito vehicular y peatonal, luego de los momentos de tensión registrados durante el enfrentamiento entre efectivos policiales y cooperativistas mineros.

Juan Marcelo Gonzáles

14/05/2026 18:14

Foto: Retorna la normalidad al centro paceño
La Paz

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La normalidad retorna de manera paulatina a las principales calles del centro de la ciudad de La Paz, luego de los enfrentamientos registrados entre efectivos policiales y cooperativistas mineros.

Tras varias horas de tensión, sectores como la avenida Camacho, El Prado, el Obelisco y en cercanías a la Plaza Murillo muestran nuevamente circulación vehicular y movimiento peatonal. Comerciantes, transeúntes y conductores comienzan a retomar sus actividades en esta zona céntrica de la sede de gobierno.

Durante la jornada, estos puntos fueron afectados por la presencia de manifestantes, el despliegue policial y el uso de agentes químicos para dispersar a los movilizados. La tensión también provocó el cierre temporal de vías y dificultades en el tránsito.

Volvió la circulación vehicular

Luego del repliegue de los sectores movilizados y del control policial en el área, el panorama cambió. Las personas volvieron a circular por las aceras y los vehículos comenzaron a desplazarse nuevamente por las rutas habituales.

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