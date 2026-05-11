Ronald Casso ya se encuentra recluido en el penal de San Antonio por el caso "Vuelos a Cuba"

Tras una serie de procedimientos judiciales que se extendieron desde la sede de gobierno hasta el valle central, el exgerente general de Boliviana de Aviación (BoA), Ronald Casso, ya cumple detención preventiva en el penal de San Antonio, ubicado en la ciudad de Cochabamba.

La justicia determinó el pasado 8 de mayo que el exejecutivo permanezca recluido por un periodo de cinco meses mientras avanzan las investigaciones en su contra por presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

El proceso que llevó a Casso tras las rejas se activó el miércoles 6 de mayo, cuando fue aprehendido en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Jorge Wilstermann. Aunque inicialmente fue trasladado a la ciudad de La Paz para comparecer ante las autoridades competentes, la determinación judicial finalmente dispuso su retorno a Cochabamba para cumplir la medida cautelar en la cárcel de San Antonio.

Las claves del caso: El millonario daño económico

La investigación que pesa sobre el exgerente, quien estuvo al frente de la estatal durante las gestiones de Luis Arce y Evo Morales, se centra en la ruta Viru Viru – La Habana. Los puntos principales de la acusación incluyen:

Daño Económico: Se estima una pérdida de Bs 18,4 millones para el Estado boliviano.

Falta de Viabilidad: Las operaciones a Cuba se habrían iniciado sin informes técnicos que acreditaran su rentabilidad.

Vuelos "Vacíos": Entre octubre de 2023 y septiembre de 2025, se utilizó un Boeing 737-800 (capacidad para 168 pasajeros) para transportar grupos reducidos, registrándose vuelos con apenas 17 y 22 pasajeros.

"El proceso está relacionado con los vuelos de BoA a Cuba", confirmó la defensa legal de Casso durante su traslado inicial.

Con el ingreso de Ronald Casso a San Antonio, el Ministerio Público busca asegurar su presencia en el país mientras se recolectan mayores evidencias sobre la aprobación de estas rutas deficitarias.

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