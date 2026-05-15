Santos Quispe de Gobernador a director en la Alcaldía de El Alto

La Secretaría Municipal de Educación y Culturas de El Alto confirmó la designación del exgobernador Santos Quispe como nuevo director de Cultura de la ciudad, quien liderará planes y proyectos para fortalecer las actividades culturales.

La Dirección de Cultura de El Alto tiene nuevo titular: Santos Quispe, exgobernador, asumió oficialmente la función, según anunció Carlos Laura Flores secretario Municipal de Educación y Culturas. La autoridad destacó que la incorporación de Quispe permitirá reactivar y proyectar diversas iniciativas culturales en la ciudad, incluyendo la reprogramación de eventos como la Larga Noche de Museos, suspendida temporalmente por conflictos en algunos distritos.

“Así mismo queremos anunciar que ya tenemos el director de culturas, que es el exgobernador Santos Quispe, quien ya asume esa función. Él ya está en la Dirección de Cultura de la ciudad de El Alto”, señaló Laura Flores.

El secretario municipal adelantó que se están definiendo planes y proyectos prioritarios junto a la nueva autoridad, con el objetivo de mejorar la gestión cultural, impulsar actividades educativas y garantizar el acceso de estudiantes y familias a eventos y programas culturales en todos los distritos de El Alto.

Primeras acciones

Entre las primeras acciones se contempla la reorganización de unidades educativas y direcciones, así como la distribución de recursos destinados a mantenimiento, equipamiento y fortalecimiento del desayuno escolar, garantizando que los estudiantes continúen recibiendo atención integral pese a los bloqueos que afectan la ciudad.

“Se está trabajando con los directores de las unidades educativas y los consejos educativos para que los distritos sean beneficiados en mantenimiento, equipamiento y alimentación escolar. Con la nueva autoridad de Cultura buscamos fortalecer todas estas acciones”, indicó la Secretarío.

El anuncio de la designación de Santos Quispe marca un paso importante en la reactivación de la política cultural de El Alto y la planificación de eventos que integren a jóvenes, estudiantes y familias en la vida cultural de la ciudad.

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