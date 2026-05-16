Sigue en vivo el operativo “Corredor Humanitario” en La Paz y El Alto

El operativo de desbloqueo “Corredor Humanitario” continúa este sábado en diferentes puntos de La Paz y El Alto, luego de una madrugada intensa en la que efectivos de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas iniciaron el despliegue para recuperar rutas afectadas por los bloqueos.

Desde primeras horas, los contingentes avanzaron hacia sectores estratégicos con el objetivo de liberar carreteras, habilitar corredores humanitarios y permitir el paso de ambulancias, alimentos, medicamentos, oxígeno, combustible y otros servicios esenciales.

Uno de los primeros puntos despejados de forma pacífica fue el sector de Molino Andino, sobre la avenida 6 de Marzo, donde se logró restablecer la circulación hacia Senkata. También se reportó el avance del operativo desde La Ceja de El Alto, rumbo a la carretera hacia Copacabana, una de las rutas más afectadas durante los últimos días.

Sin embargo, la jornada también tuvo momentos de tensión en Puente Río Seco, donde la Policía tuvo que hacer uso de agentes químicos para dispersar a grupos que intentaban reagruparse. En ese sector se reportaron arrestos y el hallazgo de bebidas alcohólicas, chicotes y otros objetos durante las requisas.

Además, como parte de los primeros resultados del operativo, un convoy de 30 cisternas salió desde la planta de Senkata rumbo a la ciudad de La Paz, escoltado por efectivos policiales, con el objetivo de abastecer estaciones de servicio y normalizar gradualmente la distribución de combustible.

La población permanece atenta al avance del despliegue, mientras las autoridades buscan evitar la reinstalación de bloqueos y consolidar la circulación en las principales vías del departamento.

Sigue la transmisión en vivo y conoce minuto a minuto cómo avanza el operativo de desbloqueo, cuáles son las rutas habilitadas y qué ocurre en los puntos más críticos de La Paz y El Alto.

Mira la programación en Red Uno Play