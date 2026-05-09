Sigue en vivo: Yussef Akly habla sobre su salida del país en QNMP

El expresidente de YPFB, Yussef Akly Flores, habla en "Que No Me Pierda" tras reportes de su salida del país.

Akly dará a conocer sus motivos para salir del país luego de que el Ministerio de Gobierno emitiera un comunicado oficial este viernes alertando sobre su salida del territorio nacional.

Según el informe proporcionado por la cartera de Estado, Akly habría vulnerado la Ley N° 1352 de Permanencia Obligatoria en Territorio Nacional, la cual exige que todas las autoridades del nivel central y entidades territoriales permanezcan en el país por un periodo de seis meses tras el cese de sus funciones.

El Ministerio de Gobierno subrayó que esta normativa tiene como fin principal asegurar que las exautoridades estén disponibles para cualquier proceso de auditoría, fiscalización, investigación o requerimiento judicial vinculado a su gestión administrativa.

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