Suman tres los mineros arrestados durante enfrentamientos en Plaza Murillo

Momentos de tensión se registran la tarde de este jueves en pleno centro de la ciudad de La Paz, en inmediaciones de las calles Mercado, Colón y Ayacucho, cerca de puertas de la Vicepresidencia del Estado y del perímetro de Plaza Murillo.

Según el reporte desde el lugar, al menos tres mineros habrían sido arrestados durante la jornada. Uno de ellos fue interceptado tras portar una mochila que aparentemente contenía artefactos explosivos, mientras que otro fue arrestado por personal de inteligencia policial.

Los cooperativistas mineros permanecen concentrados en inmediaciones de las calles Colón y Mercado. En tanto, efectivos policiales se encuentran desplegados sobre la calle Mercado y Ayacucho, resguardando el ingreso a instituciones públicas ubicadas en el centro político del país.

Personal de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales volvió a intervenir con el uso de agentes químicos y gases lacrimógenos para dispersar a los movilizados que continúan en el sector.

De acuerdo con la información preliminar, durante la protesta se registró el uso de cachorros de dinamita, petardos de doble tiempo y lanzamiento de objetos contra los efectivos policiales. La Policía respondió con el despliegue de motocicletas y grupos especializados para controlar la situación.

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