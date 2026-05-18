Suspenden el recojo de basura en La Paz por falta de combustible

La crisis por el desabastecimiento de carburantes ha escalado hasta afectar un servicio básico crítico. Mediante un comunicado oficial, la Alcaldía de La Paz anunció la suspensión temporal del recojo de basura en toda la ciudad, debido a la imposibilidad de abastecer con diésel y gasolina a las unidades recolectoras en los surtidores locales.

Ante esta situación, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz emitió una recomendación urgente a la ciudadanía: guardar temporalmente los desechos dentro de sus hogares. El objetivo es evitar el rebalse de los contenedores públicos, lo que podría convertir las esquinas de la ciudad en focos de contaminación y criaderos de plagas.

Preocupación por la salud pública

El concejal Fabián Yaksic expresó su profunda preocupación por las consecuencias que esta medida podría acarrear a corto plazo. Según la autoridad, la acumulación de basura en las calles no es solo un problema de limpieza, sino una amenaza directa a la salud de los paceños.

"Ojalá podamos resolver esto de manera inmediata porque es urgente. Puede empezarse a tener ya dificultades de salud pública si no generamos inmediatamente la regularización del recojo de basura en nuestra ciudad", advirtió Yaksic.

Dudas sobre la gestión

Además de la falta de combustible, el concejal señaló que existen interrogantes que deben ser aclaradas respecto a la administración del servicio. "Yo no sé qué pasó con el contrato también; hay dudas sobre lo que está pasando con la gestión de la basura", añadió, sugiriendo que se requiere una intervención integral para resolver el problema de fondo.

Por el momento, la ciudad queda a la espera de que se regularice el suministro de combustible para los vehículos pesados del municipio. Mientras tanto, se exhorta a la población a reducir la generación de residuos y colaborar estrictamente con la disposición de no sacar las bolsas a la vía pública hasta nuevo aviso.

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