Talento boliviano en escena: 79 obras triunfan en la 13.ª edición del Premio Eduardo Abaroa

En un acto público realizado este viernes 8 de mayo en el Palacio Chico, el Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía (MTSCFyG) anunció oficialmente a los 79 ganadores de la Décima Tercera Versión del Premio Eduardo Abaroa.

Tras un riguroso proceso de evaluación, el certamen —consolidado como la máxima distinción cultural del Estado Plurinacional— seleccionó las obras más destacadas de entre 502 postulaciones recibidas en todo el país, de las cuales 437 cumplieron con los requisitos de habilitación.

Continuidad institucional y profesionalización

El viceministro de Culturas y Folklore, Andrés Zaratti, destacó que, pese a los retos de la transición de gestión, se decidió dar continuidad a la convocatoria lanzada en octubre de 2025 bajo un principio de responsabilidad institucional.

"Agradezco a los artistas que le dieron un voto de confianza al premio y participaron en esta versión, sabiendo que había poco tiempo y poca claridad por la transición", señaló la autoridad.

Zaratti enfatizó que este galardón no solo busca premiar el talento, sino también profesionalizar el ecosistema cultural al exigir rigor en la elaboración de proyectos y transparencia en la asignación de recursos públicos, evitando designaciones "a dedo".

El Premio Eduardo Abaroa revela a sus 79 ganadores tras evaluar más de 500 postulaciones. Foto: Viceministerio de Culturas y Folklore.

Cifras y detalles de la 13.ª edición

El premio, financiado con recursos del IDH a través del Fondo de Fomento a la Educación Cívico–Patriótica, cuenta con una inversión significativa para el sector:

Presupuesto total: Bs. 1.604.000 destinados a más de 90 premios.

Alcance: 6 categorías y 31 especialidades que abarcan desde expresiones artísticas tradicionales hasta académicas y deportivas.

Marco legal: Se rige bajo el Decreto Supremo N° 859, orientado al fortalecimiento de la identidad nacional y la reivindicación marítima.

Foto: Viceministerio de Culturas y Folklore.

Transparencia y próximos pasos

Con el objetivo de reconstruir la confianza de la sociedad civil en las instituciones, el proceso contó con el acompañamiento de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y la Unidad de Transparencia.

Para garantizar la legitimidad de los resultados, el Ministerio ha establecido un periodo de impugnación:

Plazo para observaciones: Hasta el 22 de mayo .

Requisitos: Las observaciones deben ser digitales (no anónimas) y contar con documentación de respaldo.

La lista completa de los galardonados ya se encuentra disponible en las redes sociales oficiales del Viceministerio de Culturas y en el portal web www.turismoyculturas.gob.bo. También puedes conocerla a continuación:

Mira la programación en Red Uno Play