Tatiana Marset abandona el hospital San Juan de Dios y es trasladada a Palmasola

Tatiana Marset fue trasladada la tarde de este jueves desde el hospital San Juan de Dios, en Santa Cruz, tras recibir el alta médica correspondiente a su tratamiento por pancreatitis. El operativo de salida se realizó bajo un hermético control de seguridad para garantizar el retorno de la imputada a su lugar de reclusión establecido por la justicia.

Estado de salud y detalles del ingreso

La joven había ingresado de emergencia, tras confirmarse un diagnóstico clínico que, según las autoridades, puso en riesgo su integridad física. El coronel David Gómez, comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, indicó en su momento que contaban con la orden judicial necesaria para priorizar la salud de la detenida.

La Fiscalía mantiene los cargos por organización criminal, asociación delictuosa y almacenamiento de armamento pesado en contra de la hermana del líder del clan Marset. Las investigaciones sugieren que ella desempeñaba un rol clave en la coordinación de la logística y seguridad para facilitar el desplazamiento de Sebastián Marset en el país.

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