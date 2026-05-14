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Tensión en Plaza Murillo: enfrentamientos y gasificación entre policías y mineros

La tensión se desató cuando los movilizados intentaron avanzar hacia el centro político del país. La Policía utilizó agentes químicos para dispersar a los manifestantes.

Red Uno de Bolivia

14/05/2026 15:08

La Paz, Bolivia

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Momentos de alta tensión se registraron este jueves en inmediaciones de Plaza Murillo, donde mineros cooperativistas protagonizaron enfrentamientos con efectivos policiales durante una movilización que llegó al centro de La Paz.

Efectivos policiales activaron agentes químicos para dispersar a los movilizados y evitar el ingreso de la marcha hacia inmediaciones de edificios estatales.

Tensión y caos en el centro paceño

Durante los disturbios, varias calles del centro paceño quedaron bloqueadas por la presencia de manifestantes y contingentes policiales.

Las personas que transitaban por el sector buscaron resguardarse debido a la gasificación y al ambiente de tensión que se apoderó de la zona.

Los mineros cooperativistas habían llegado horas antes desde El Alto para exigir al Gobierno atención a sus demandas sectoriales.

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