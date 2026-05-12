Terminal de Buses de La Paz habilita albergue para personas varadas por los bloqueos

La terminal de buses de La Paz ha habilitado un albergue transitorio para las personas varadas debido a los bloqueos en las rutas. El albergue comenzó a operar el martes de la semana pasada, y hasta el momento, 13 personas han recibido resguardo en este espacio.

Según Noel Callizaya, encargado de la terminal en este turno, el albergue tiene como objetivo proporcionar descanso y seguridad a los viajeros que no pueden continuar su trayecto debido a la paralización del transporte por los bloqueos.

Condiciones del albergue

El albergue transitorio está habilitado desde las 8 de la noche hasta las 10 de la noche, y ha sido establecido con el objetivo de ofrecer resguardo a quienes no tienen otro lugar donde ir, ya que la terminación de viajes sigue suspendida tanto en rutas nacionales como internacionales. Callizaya destacó que, debido a los bloqueos, no hay salidas de buses hacia ningún destino.

El impacto en los viajeros

Muchos de los varados son familias con niños pequeños. Una de las madres de familia que se encuentra en el albergue expresó su desesperación por la situación:

"Somos muchas mamás con niños, no podemos ni salir ni entrar. La verdad es que es muy triste", comentó, destacando lo difícil que es quedarse atrapado durante tantos días sin una solución clara.

Un panorama de incertidumbre

La situación es grave no solo para los viajeros sino también para las familias afectadas por los bloqueos, que no solo afectan la movilidad, sino que también ponen en riesgo la seguridad y bienestar de los ciudadanos que esperan poder continuar su viaje en el menor tiempo posible.

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