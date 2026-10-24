Tragedia en Bangladesh: 14 muertos y 30 heridos tras choque frontal

Un accidente de tránsito en Bangladesh dejó al menos 14 personas fallecidas y otras 30 heridas, luego de que un autobús de pasajeros chocara de frente contra un camión que transportaba arena.

El hecho se registró alrededor de las 04:30, en la carretera Natore-Pabna, a la altura de Baraigram. El autobús de la empresa RP Paribahan realizaba un viaje de larga distancia cuando impactó contra el vehículo de carga que circulaba en sentido contrario.

De acuerdo con los reportes oficiales, nueve personas murieron en el lugar y otras cinco fallecieron posteriormente en hospitales debido a la gravedad de sus heridas. Entre las víctimas se encontraban pasajeros, conductores y una niña de ocho años identificada como Tasfia Khatun.

Tras el choque, efectivos policiales y equipos de bomberos acudieron al lugar para rescatar a los afectados. Los heridos fueron trasladados a distintos centros médicos, entre ellos el Hospital General de Natore y el Hospital Universitario de Rajshahi, donde algunos permanecían en estado crítico.

Las primeras investigaciones apuntan a que el exceso de velocidad y una maniobra de adelantamiento pudieron provocar el accidente. Además, un sobreviviente denunció que el autobús circulaba con sobrecupo y a gran velocidad.

Las autoridades también informaron que el vehículo no tenía vigente su certificado de aptitud técnica, vencido desde el 13 de mayo de 2026.

La administración del distrito de Natore conformó un comité de investigación de siete integrantes para esclarecer las circunstancias del siniestro y establecer posibles responsabilidades.

Asimismo, se abrió un expediente policial mientras continúan las investigaciones y las gestiones para entregar los cuerpos a sus familiares.