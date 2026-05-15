Transporte cruceño rechaza bloqueos y pide despejar las carreteras

El transporte sindicalizado de Santa Cruz rechazó los bloqueos de carreteras instalados en distintas rutas del país y pidió a las autoridades intervenir para despejar las vías ante el creciente perjuicio económico que enfrenta el sector.

El dirigente del transporte, Bismark Daza, manifestó su preocupación por el aumento de transportistas varados en las carreteras y advirtió que los bloqueos podrían afectar el ingreso de combustibles al departamento cruceño.

“Pedimos a los sectores que están bloqueando que den un cuarto intermedio. En San Julián llevan dos días de bloqueo y tenemos compañeros varados en ese punto, sin dinero y sin nada para comer”, denunció Daza.

El dirigente sostuvo que la situación comienza a afectar de manera directa al transporte pesado y al abastecimiento, debido a la imposibilidad de circular por las rutas troncales.

Por su parte, Juan Yujra, dirigente del transporte interprovincial, pidió al Gobierno actuar con “mano dura” para levantar las medidas de presión, asegurando que los bloqueos llevan cerca de dos semanas perjudicando al sector.

“Nosotros trabajamos en las carreteras y nos estamos viendo perjudicados por este bloqueo político que no deja pasar nada”, cuestionó Yujra.

Las declaraciones surgen en medio de la escalada de conflictos y cortes de ruta que afectan a distintas regiones del país y generan preocupación por el abastecimiento de combustibles, alimentos y otros productos.

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