Transporte pesado anuncia ampliado y advierte que no permitirá bloqueos en ciudades ni provincias

Marcelo Cruz, representante del transporte pesado internacional, anunció que sostendrán un ampliado con la Federación de Taxis, el transporte turístico, la Federación de Mototaxis y el transporte pesado nacional para definir medidas ante los bloqueos que persisten en el país.

“Vamos a autoconvocarnos con los gremiales y no vamos a permitir bloqueos en la ciudad ni en las provincias”, advirtió Cruz.

En relación con el sector del transporte pesado, lamentó que en Desaguadero ya existan choferes enfermos que requieren atención médica. Aunque partieron camionetas con ayuda humanitaria, denunció que los bloqueadores no permitieron el paso de medicamentos hacia los puntos de conflicto.

A tiempo de pedir al Gobierno que garantice la libre transitabilidad en las carreteras, reprochó el accionar de la Defensoría del Pueblo por, supuestamente, gestionar la liberación de personas detenidas en las últimas horas tras los hechos de violencia registrados en La Paz.

“Esto no puede ser. El Defensor del Pueblo debe defender a la sociedad, al pueblo que es víctima de este golpe de Estado que está siendo planificado y financiado por Evo Morales y ONG que están dañando la imagen del país y a la sociedad de forma abusiva y violenta”, concluyó.

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