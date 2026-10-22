Tras registrar fluctuaciones a la baja, así cierra el dólar paralelo este jueves

La divisa estadounidense mostró variaciones continuas en el mercado informal a lo largo del día.
22/10/2026 18:36
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La cotización de la divisa estadounidense en el mercado informal o paralelo cerró la jornada de este jueves con fluctuaciones a la baja, mostrando variaciones continuas en sus valores a lo largo del día.
De acuerdo con el reporte del portal especializado dolarboliviahoy.com, al término de la jornada el dólar paralelo se posicionó en Bs 11,93 para la compra y Bs 11,92 para la venta.
El comportamiento de la moneda extranjera en el mercado paralelo registró ligeros altibajos durante la jornada:
06:00 AM: Se cotizaba en Bs 11,92 para la compra y Bs 11,88 para la venta.
12:00 PM (Mediodía): Descendió a Bs 11,89 para la compra y Bs 11,88 para la venta.
Cierre de jornada: Repuntó levemente hasta alcanzar los Bs 11,93 (compra) y Bs 11,92 (venta).
En contraste, el Banco Central de Bolivia (BCB) mantuvo el tipo de cambio oficial para esta misma fecha en Bs 11,75, marcando la brecha con el mercado informal al cierre del día.
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