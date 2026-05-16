Tres policías heridos, vehículos dañados y más de 20 arrestados tras intervención en Lipari

El comandante de la Policía de la zona Sur de La Paz, coronel Miguel Zambrana, brindó un reporte sobre los resultados de la intervención realizada en el marco del operativo de desbloqueo, donde se registraron efectivos heridos, daños materiales y más de 20 personas conducidas a dependencias policiales.

Según la autoridad, tres efectivos policiales resultaron heridos durante los hechos. Dos de ellos presentan contusiones a la altura de las canillas, mientras que un tercer uniformado sufrió una escoriación en la nariz, luego de que se lanzaran piedras contra un vehículo policial.

“Nosotros tenemos tres efectivos policiales: dos contusos a la altura de las canillas y uno que tiene una escoriación en la nariz, porque han lanzado piedras a un vehículo y obviamente ha generado esa lesión en un servidor público policial de Canes”, informó Zambrana.

El jefe policial también señaló que, durante la intervención, se registraron daños en cuatro vehículos policiales y una motocicleta.

“También han deteriorado cuatro vehículos y una motocicleta. Ese es el resultado de esta intervención”, agregó.

Zambrana explicó que el operativo tuvo como finalidad consolidar el control de la zona y evitar que continúen los excesos, especialmente por la presencia de personas en aparente estado de ebriedad, quienes, según dijo, generaban situaciones de riesgo para quienes intentaban circular por el sector.

“La intervención apunta a tratar de consolidar y evitar que se sigan cometiendo excesos, porque gente en estado de ebriedad obviamente va a generar una serie de situaciones que puedan atentar contra la seguridad y la integridad de las personas que están circulando, porque inclusive los amedrentan y los tratan de golpear”, sostuvo.

Documentos secuestrados y sospechas de financiamiento

El comandante informó que, entre los elementos secuestrados durante el operativo, se encontraron libros y actas que presuntamente eran utilizados para controlar la participación de personas en los puntos de bloqueo y aplicar sanciones internas.

“Hemos podido detectar, en las cosas que se han secuestrado, libros y actas que tienen para controlar al personal, para generar sanciones”, indicó.

Según Zambrana, estos hallazgos refuerzan la hipótesis de que las personas movilizadas estarían siendo organizadas y financiadas.

“Todo eso demuestra que estas personas están siendo financiadas por alguien y de esa manera ellos están trabajando”, afirmó.

Más de 20 personas fueron conducidas a la FELCC

La autoridad policial confirmó que más de 20 personas fueron conducidas a oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), donde el Ministerio Público evaluará los elementos recolectados durante el operativo.

“Tenemos más de 20 arrestados en oficinas de la FELCC y seguramente ya el personal y la Fiscalía van a valorar los elementos que nosotros hemos aportado con este operativo”, señaló.

Zambrana explicó que la Fiscalía se encuentra verificando qué delitos o faltas habrían cometido las personas arrestadas y cuál será su situación legal.

“Más de 20 personas han sido conducidas a instancias policiales. La Fiscalía ya está controlando esa situación y verificando cuáles son los delitos o cuáles son las faltas que ellos han cometido”, manifestó.

Vehículos y motocicletas abandonadas

El comandante también reportó el hallazgo de vehículos y motocicletas presuntamente utilizados durante las movilizaciones. Según dijo, se identificaron al menos tres vehículos y más de 10 motocicletas en el sector, aunque solo se logró remolcar cuatro motocicletas debido al nivel de agresividad registrado durante la intervención.

“Estamos hablando de tres vehículos, no tengo el informe completo, y más de diez motocicletas que también estaban acá, pero hemos logrado remolcar solamente cuatro motocicletas”, explicó.

Zambrana remarcó que la Policía buscó actuar con cautela para evitar daños innecesarios a bienes particulares o privados.

“Ustedes han podido ver que la agresividad de estas personas ha sido bastante fuerte y obviamente tampoco nosotros queremos deteriorar el bien particular o privado”, indicó.

Finalmente, la autoridad policial reiteró que el caso se encuentra en manos de la Fiscalía y que se espera un informe oficial sobre los delitos por los cuales podrían ser imputadas las personas arrestadas.

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