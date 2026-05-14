TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Nacionales

Tuto Quiroga pide aplicar la ley ante disturbios generados en Plaza Murillo

El expresidente Jorge Tuto Quiroga aclaró que un estado de excepción debe estar acompañado de planificación operativa y no solo de una decisión escrita.

Juan Marcelo Gonzáles

14/05/2026 17:21

Foto: Jorge Tuto Quiroga, expresidente
La Paz

Escuchar esta nota

El expresidente Jorge Tuto Quiroga señaló que el Gobierno debe aplicar la ley y usar las facultades que le otorga la Constitución frente a los bloqueos. Aclaró que un estado de excepción debe estar acompañado de planificación operativa y no solo de una decisión escrita.

El expresidente Jorge “Tuto” Quiroga se refirió a la posibilidad de aplicar un estado de excepción en el país, en medio de los bloqueos y conflictos sociales que afectan a distintas regiones de Bolivia.

Consultado sobre los pedidos de algunos parlamentarios para asumir esta medida, Quiroga sostuvo que corresponde al Gobierno aplicar la ley y hacer uso de todas las facultades establecidas por la Constitución.

“Corresponde aplicar la ley y todas las facultades que la Constitución otorga al Gobierno”, afirmó el exmandatario durante la conferencia de prensa. Sin embargo, aclaró que un estado de excepción no se reduce únicamente a la firma de un decreto, sino que requiere una estrategia operativa clara.

Quiroga remarcó que el Ejecutivo tiene la responsabilidad de garantizar el Estado de derecho democrático y actuar frente a sectores que, según dijo, buscan generar una situación insurreccional y antidemocrática.

“El Gobierno tiene todas las prerrogativas para aplicarlas”, señaló, al insistir en que las demandas salariales y sectoriales deben ser atendidas mediante el diálogo, pero que en otros casos corresponde aplicar la ley.

Cuestionó los bloqueos

El expresidente también cuestionó los bloqueos y afirmó que no deben ser confundidos con el derecho a la protesta. Según Quiroga, estas medidas afectan el abastecimiento de alimentos, medicamentos y combustible, además de golpear directamente a la población que vive del trabajo diario.

En ese sentido, pidió al Gobierno actuar con “mano firme y decidida” para preservar el orden democrático, aunque aclaró que no está promoviendo enfrentamientos, sino el cumplimiento de la ley dentro del marco constitucional.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD