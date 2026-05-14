Tuto Quiroga pide aplicar la ley ante disturbios generados en Plaza Murillo

El expresidente Jorge Tuto Quiroga señaló que el Gobierno debe aplicar la ley y usar las facultades que le otorga la Constitución frente a los bloqueos. Aclaró que un estado de excepción debe estar acompañado de planificación operativa y no solo de una decisión escrita.

El expresidente Jorge “Tuto” Quiroga se refirió a la posibilidad de aplicar un estado de excepción en el país, en medio de los bloqueos y conflictos sociales que afectan a distintas regiones de Bolivia.

Consultado sobre los pedidos de algunos parlamentarios para asumir esta medida, Quiroga sostuvo que corresponde al Gobierno aplicar la ley y hacer uso de todas las facultades establecidas por la Constitución.

“Corresponde aplicar la ley y todas las facultades que la Constitución otorga al Gobierno”, afirmó el exmandatario durante la conferencia de prensa. Sin embargo, aclaró que un estado de excepción no se reduce únicamente a la firma de un decreto, sino que requiere una estrategia operativa clara.

Quiroga remarcó que el Ejecutivo tiene la responsabilidad de garantizar el Estado de derecho democrático y actuar frente a sectores que, según dijo, buscan generar una situación insurreccional y antidemocrática.

“El Gobierno tiene todas las prerrogativas para aplicarlas”, señaló, al insistir en que las demandas salariales y sectoriales deben ser atendidas mediante el diálogo, pero que en otros casos corresponde aplicar la ley.

Cuestionó los bloqueos

El expresidente también cuestionó los bloqueos y afirmó que no deben ser confundidos con el derecho a la protesta. Según Quiroga, estas medidas afectan el abastecimiento de alimentos, medicamentos y combustible, además de golpear directamente a la población que vive del trabajo diario.

En ese sentido, pidió al Gobierno actuar con “mano firme y decidida” para preservar el orden democrático, aunque aclaró que no está promoviendo enfrentamientos, sino el cumplimiento de la ley dentro del marco constitucional.

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