¡Últimos días! Ministerio de Educación enseña cómo actualizar el Rude en 10 pasos para no perder el bono PEPE

El Ministerio de Educación recordó que padres, madres y tutores deben iniciar el proceso de regularización necesario para el cobro del Bono PEPE. Con el objetivo de garantizar que el pago llegue a los beneficiarios correctos, la institución publicó un flujo de atención detallado en 10 pasos para agilizar el trámite.

Guía paso a paso para la habilitación

El proceso se realiza directamente en la Unidad Educativa o Centro de Educación Especial donde el estudiante estuvo inscrito en la gestión 2025.

Solicitud de atención: El interesado debe acudir al establecimiento y solicitar la atención del director o directora. Búsqueda en el RUDE: Se verificará la información en los registros del formulario RUDE para identificar a los estudiantes asociados. Verificación del apoderado: El sistema confirma si la persona corresponde al apoderado habilitado. De haber diferencias, se inicia una actualización. Casos especiales: Se atienden situaciones como fallecimiento del beneficiario, ausencia por viaje o errores de registro previos. Ajuste de datos: Si el registrado en el RUDE no coincide con quien cobró el Bono Juancito Pinto, se realiza el ajuste correspondiente. Generación de posibles titulares de cobro: El aplicativo genera posibles candidatos a titulares de cobro utilizando la información disponible, sin modificar los registros originales. Validación familiar: Se asegura que todos los estudiantes de un mismo núcleo permanezcan bajo un solo titular de cobro. Declaración Jurada: Al finalizar la rectificación, el sistema genera automáticamente una declaración jurada que formaliza el trámite y no puede ser modificada. Validación institucional de la información: La información actualizada es enviada al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) y a la GESTORA. Habilitación bancaria: Tras la validación del Ministerio de Economía y la GESTORA, el beneficiario queda autorizado para acudir a la entidad financiera.

Recomendaciones importantes

El Ministerio advirtió que no se consideran "errores de la aplicación" situaciones ajenas al software, como la falta de internet en la escuela, problemas técnicos en las computadoras del establecimiento o el incumplimiento de funciones por parte de las autoridades educativas.

Se insta a los padres de familia a no dejar este trámite para el último momento, ya que la validación institucional es un paso previo e indispensable antes de que el banco pueda proceder con el pago en los plazos establecidos.

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