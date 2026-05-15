Un fuerte accidente de tránsito se registró la mañana de este viernes, 15 de mayo, en la carretera que conecta Potosí con Sucre, a la altura del cruce Tacobamba (localidad de Azángaro). Un automóvil particular sufrió una aparatosa salida de vía con vuelco de campana, dejando como saldo dos personas heridas, entre ellas un menor de edad con diagnóstico de gravedad.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 08:15 am. Tras recibir la alerta de Radio Patrullas 110, el personal de la División Especiales de Tránsito se trasladó al lugar alrededor de las 10:30 am. Al llegar, los investigadores constataron que las víctimas ya habían sido auxiliadas por particulares y que el motorizado afectado estaba siendo remolcado por una grúa privada.

Maniobra evasiva provocó el vuelco

De acuerdo con las primeras investigaciones y las entrevistas informales realizadas al conductor y a sus familiares, el automóvil —un Mazda plateado con placa 1739-FHF— circulaba con dirección a la localidad de Don Diego.

Al llegar al cruce Tacobamba, un vehículo desconocido salió de imprevisto desde el camino de tierra hacia la carretera principal. En un intento por esquivarlo, el conductor del Mazda perdió el control, saliéndose del lado derecho de la vía y dando un vuelco de campana. El coche terminó en su punto de descanso a unos 10 metros de la capa asfáltica, presentando daños materiales de consideración.

Estado de los heridos y prueba de alcoholemia

Los dos ocupantes del vehículo fueron trasladados de emergencia en un auto particular hacia el Hospital Daniel Bracamonte de la capital potosina. Los heridos fueron identificados como:

Nelson Mario Chambi Bejarano (23 años): Conductor del vehículo, quien se encuentra actualmente en estado de observación. Las autoridades le practicaron la prueba de alcoholemia, la cual dio un resultado de 0,00 mg/L (negativo) .

J. A. C. (6 años): El menor de edad presenta un cuadro más delicado con un diagnóstico de Traumatismo Cráneo Encefálico (TCE) y policontusiones.

El caso ya se encuentra en pleno proceso de investigación bajo el conocimiento del Ministerio Público para determinar responsabilidades y dar con el paradero del conductor que provocó la maniobra.

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