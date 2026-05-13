Velasco anuncia plan de austeridad y busca ahorrar más de Bs 13 millones

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, anunció la aplicación de tres medidas de emergencia para reducir el gasto operativo en el Gobierno Autónomo Departamental, en medio de la crisis económica institucional que atraviesa la administración departamental.

Las acciones contemplan la consolidación y control centralizado de gastos operativos, la revisión de contratos vigentes del personal eventual y el repliegue y reorganización del parque automotor interno.

A través de una comunicación interna dirigida al secretario de Hacienda, José Luis Pérez, el gobernador instruyó aplicar medidas orientadas a reducir en un 25% el gasto operativo y avanzar hacia una gestión “más eficiente, austera y enfocada en la población”.

La segunda medida quedó establecida en otra misiva remitida a la Secretaría de Gestión Institucional, donde se solicita la revisión de contratos vigentes de todo el personal eventual y, en su caso, la resolución de los mismos.

La tercera disposición establece el repliegue de todo el parque automotor de la Gobernación para realizar una evaluación y posterior reasignación conforme a las necesidades operativas y administrativas de cada dependencia.

A través de sus redes sociales oficiales, Velasco afirmó que estas primeras decisiones permitirán generar un ahorro estimado superior a los Bs 13 millones en el corto plazo.

“No tomamos estas decisiones por comodidad política. Las tomamos porque la realidad exige responsabilidad, firmeza y cambios estructurales. Vamos a ordenar la casa, vamos a transparentar la gestión. No vinimos a administrar el pasado, vinimos a construir el futuro de Santa Cruz”, manifestó el gobernador.

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