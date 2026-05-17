Un video difundido en las últimas horas muestra el momento en el que un sujeto desconocido rocía combustible sobre el vehículo de un fiscal de materia en el municipio de Bermejo, Tarija, y posteriormente le prende fuego, provocando el incendio total del motorizado.

En las imágenes se observa cómo el hombre se aproxima al vehículo, vierte el combustible y segundos después inicia el fuego para luego darse a la fuga con rumbo desconocido. El hecho fue calificado por la Fiscalía General del Estado como un atentado criminal.

Tras conocerse el caso, el Ministerio Público informó que conformó una comisión de fiscales para llevar adelante una investigación “rigurosa, objetiva y transparente” con el objetivo de identificar y aprehender tanto a los autores materiales como intelectuales del ataque.

El hecho ocurre en un contexto en el que fiscales y servidores públicos desarrollan investigaciones relacionadas con narcotráfico, aduana y crimen organizado, casos que, según la institución, representan constantes riesgos para quienes ejercen estas funciones.

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