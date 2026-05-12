(Video) Denuncian que Ponchos Rojos agreden a peatones y vehículos

El Alto continúa siendo escenario de tensiones debido a las protestas y movilizaciones. En esta ocasión, los Ponchos Rojos, un sector movilizado, generaron incidentes de violencia al llegar a la zona de extranca Río Seco. Según reportes de testigos, los miembros de los Ponchos Rojos comenzaron a agredir a los peatones y dañar vehículos que circulaban por el sector, causando pánico entre los transeúntes.

Reacciones en la comunidad

Los vecinos y conductores tuvieron que escapar del lugar para no ser víctimas por los hechos de violencia. Según el video agresores utilizaron sus chicotes para golpear a los vehículos.

Continúa las vías bloqueadas

La ciudad de El Alto hace más de una semana que se encuentra con las principales vías de acceso cortadas tanto la carretera hacia el Lago Titicaca como la carretera hacía Oruro.

Estos bloqueos han generado el desabastecimiento de los mercados en verduras y carnes produciendo un incremento en los precios de hasta un 50%.

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