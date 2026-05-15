Volvió a casa: rescatan a un pequeño bufeo y lo devuelven a su río

Un pequeño Bufeo volvió a nadar libre en las aguas de la Amazonía boliviana luego de ser rescatado, presuntamente, de una malla de pesca donde habría quedado atrapado.

Las imágenes del emotivo momento de su liberación conmovieron a pobladores y defensores de la fauna silvestre, quienes destacaron la importancia de proteger a esta especie considerada símbolo de la riqueza natural del país.

El bufeo, también conocido como delfín de agua dulce, enfrenta constantes amenazas en los ríos amazónicos debido a la contaminación, el tráfico de embarcaciones rápidas y la pesca indiscriminada, factores que ponen en riesgo su supervivencia.

Una especie vulnerable y esencial para la Amazonía

Especialistas recuerdan que los bufeos son animales altamente sensibles a los cambios en su entorno y cumplen un rol fundamental en el equilibrio de los ecosistemas acuáticos del departamento del Beni.

Cada rescate representa una esperanza para la conservación de una de las especies más emblemáticas de la Amazonía.

“Cuidemos y protejamos a estas especies que enriquecen la biodiversidad de nuestros ríos”, señalaron activistas y pobladores tras la liberación del pequeño ejemplar.

La historia del bufeo rescatado se convirtió también en un llamado de conciencia sobre la necesidad de preservar los ríos y la fauna silvestre que habita en ellos, para que escenas como esta sigan siendo posibles en el futuro.

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