WEF Bolivia marca un hito con el libro "Mujeres de la historia y las 200 mujeres del Bicentenario"

El Women Economic Forum - WEF Bolivia, presentó el libro: “Mujeres de la Historia y las 200 Mujeres del Bicentenario de Bolivia”, una obra de recopilación e investigación que visibiliza a las mujeres que hicieron historia en Bolivia y reconoce a las 200 Mujeres del Bicentenario que hoy hacen historia.

El libro reúne el legado de mujeres desde la época de la colonia hasta el presente, y destaca a 200 Mujeres por meritocracia, talento y esfuerzo. Es un trabajo realizado durante un año con un equipo de historiadoras, investigadoras, consultoras políticas y empresarias, con el objetivo de rescatar a las mujeres invisibles de la historia y mostrar a las que están haciendo historia en Bolivia.

El libro reúne el legado de mujeres desde la época de la colonia hasta el presente.

“Este libro marca un hito histórico para Bolivia. Hoy todas las mujeres de Bolivia hicimos historia. Por primera vez, la memoria nacional muestra a las mujeres de la historia y quienes están haciendo historia", afirmó Claribel Aparicio Ferreira, Presidenta del WEF BOLIVIA. “Hoy trascendemos en la historia. Lo que antes fue ausencia, hoy es presencia. Lo que antes fue silencio, hoy es legado”.

El encuentro tuvo el honor de contar con la presencia de la Primera Dama de la Nación Bibi Urquidi, quien en sus palabras con mucho compromiso destacó la labor que viene realizando el WEF Bolivia desde hace 20 años fortaleciendo el ecosistema femenino en Bolivia y el rol de la mujer en la historia, en el desarrollo de Bolivia y la importancia de abrir caminos en unidad.

El encuentro tuvo el honor de contar con la presencia de la Primera Dama.

La obra de investigación y recopilación de información, se desarrolla desde hace un año con un grupo de historiadoras, periodistas, consultoras políticas y empresarias que recoge a guerreras, educadoras, empresarias, emprendedoras, científicas, artistas que sostuvieron y sostienen la historia de Bolivia, la economía, la educación y la democracia. Cada página es un homenaje a las valientes, a las que luchan, a las que crean y sostienen, a las que hicieron y hacen patria.

El proyecto nace del propósito que WEF BOLIVIA mantiene desde hace 20 años: fortalecer el Ecosistema Femenino Empresarial y Emprendedor de Bolivia con acciones concretas y resultados reales. En este tiempo, la Comunidad WEF Bolivia tiene más de 15.000 mujeres de todo el país y ha tenido a 720 mujeres panelistas en sus encuentros anuales, miles de mujeres empoderadas, en una red de conexiones y apoyo a crecer, fortaleciendo el rol de la mujer en el aporte a la economía del país.

“Este libro está hecho con autenticidad y coherencia. Sin intercambio económico ni pre requisitos. Solo meritocracia femenina pura. Es una fotografía de cómo estamos hoy y será un referente para nuestras futuras generaciones”, señaló Claribel Aparicio.

El compromiso de cada una de las 200 mujeres incluidas en el libro es apoyar el crecimiento de más mujeres, sentirse orgullosas del éxito de la otra y generar acciones reales para fortalecer el Ecosistema Femenino. La causa común es que niñas, adolescentes y mujeres de las próximas generaciones tengan igualdad de oportunidades.

El proyecto nace del propósito que WEF BOLIVIA mantiene desde hace 20 años: fortalecer el Ecosistema Femenino Empresarial y Emprendedor de Bolivia,

“Las mujeres que construyeron nuestro país merecen ser contadas. Este trabajo lo hicimos con el corazón y cariño que nos mueve día a día, en un momento histórico para hombres y mujeres, quienes desde hace más de 20 años hemos venido abriendo caminos, creando productividad, rompiendo barreras, transformando y aportando al desarrollo del ecosistema económico y social de nuestro país”, concluyó la Presidenta de WEF BOLIVIA.

Con este libro, el WEF BOLIVIA deja un legado en el Bicentenario y para el inicio del Tricentenario, donde todos los bolivianos y las bolivianas, tenemos el compromiso de seguir construyendo un mejor país para nuestras futuras generaciones.

Con este libro, el WEF BOLIVIA deja un legado en el Bicentenario.

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