¡Ya somos 10 millones! Red Uno marca un hito en TikTok y se consolida como líder digital

Red Uno de Bolivia alcanzó un importante hito digital al lograr alcanzar los 10 millones de seguidores en TikTok, consolidándose como el medio de comunicación boliviano con mayor alcance en esta plataforma.

La cuenta oficial @redunotv se ha posicionado como una de las más influyentes del país gracias a una estrategia de contenidos basada en la inmediatez, la variedad informativa y el entretenimiento.

Este crecimiento refleja la fuerte conexión que el medio ha logrado con audiencias de todas las edades, adaptándose a los nuevos hábitos de consumo digital y al formato de videos cortos que caracteriza a la plataforma.

Con este logro, Red Uno reafirma su compromiso de seguir innovando en el entorno digital, fortaleciendo su presencia en redes sociales y manteniendo una comunicación cercana, ágil y constante con su público en Bolivia.

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