Zar antidroga se reúne con la DEA para fortalecer lucha contra el narcotráfico

Ernesto Justiniano, viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, se encuentra en Washington por invitación de la DEA (Administración de Control de Drogas de Estados Unidos) para fortalecer la cooperación internacional entre Bolivia y Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. En su intervención, Justiniano explicó que el tema central de la reunión fue el caso de Sebastián Marset, pero también se discutió la red logística y las estructuras que han permitido la impunidad de este narcotraficante durante tanto tiempo.

"El objetivo es trabajar en conjunto para desmantelar las redes del narcotráfico que incluyen el lavado de dinero, los químicos precursores y otros actores clave", indicó Justiniano.

Asistencia económica y cooperación con la DEA

Justiniano también destacó que uno de los enfoques de la visita es buscar asistencia económica para fortalecer los esfuerzos de Bolivia en la lucha contra el narcotráfico.

"Mañana tendremos una reunión con INLE (Instituto Nacional de Liderazgo y Educación) para discutir cómo pueden ayudarnos con recursos materiales y económicos", agregó el viceministro. Además, mencionó que se está trabajando en un acuerdo con la DEA para avanzar en la cooperación en esta lucha.

Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN)

El coronel Cabrera, director de la FELCN, quien acompaña a Justiniano en la reunión, explicó que la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico está en Washington con el objetivo de fortalecer la cooperación técnica, intercambiar información y mejorar la coordinación operativa internacional contra las redes transnacionales de narcotraficantes. Según Cabrera, el intercambio de información es crucial para llevar a cabo operativos internacionales conjuntos, siempre dentro del marco de transparencia, legalidad y responsabilidad.

Compromiso con la lucha internacional

Justiniano y Cabrera coincidieron en que la lucha contra el narcotráfico debe ser un esfuerzo global y coordinado, que implique la cooperación activa entre diferentes países y agencias internacionales para erradicar las redes que afectan la seguridad y economía de Bolivia y del mundo. Ambos resaltaron que seguirán trabajando con la DEA para fortalecer las estrategias contra el narcotráfico y otras actividades criminales.

Mira la programación en Red Uno Play