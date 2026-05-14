El retorno de "El Niño" y el desafío climático que acecha a Santa Cruz

¿Nos espera un 2027 históricamente cálido?

La respuesta a esta interrogante dependerá de la intensidad que finalmente alcance el fenómeno de 𝐄𝐥 𝐍𝐢ñ𝐨.

Este evento climático no solo altera los patrones de viento y el transporte de humedad —reconfigurando la distribución de lluvias y temperaturas en el planeta— sino que, fundamentalmente, es 𝘀𝗶𝗻ó𝗻𝗶𝗺𝗼 𝗱𝗲 𝗰𝗮𝗹𝗼𝗿 𝗲𝘅𝘁𝗿𝗲𝗺𝗼, 𝘀𝗲𝗾𝘂í𝗮𝘀 𝗽𝗿𝗼𝗹𝗼𝗻𝗴𝗮𝗱𝗮𝘀 𝘆 𝘂𝗻 𝗿𝗶𝗲𝘀𝗴𝗼 𝗰𝗿í𝘁𝗶𝗰𝗼 𝗱𝗲 𝗶𝗻𝗰𝗲𝗻𝗱𝗶𝗼𝘀 𝗳𝗼𝗿𝗲𝘀𝘁𝗮𝗹𝗲𝘀.

𝗟𝗲𝗰𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗮𝘀𝗮𝗱𝗼: 𝗘𝗹 𝗶𝗺𝗽𝗮𝗰𝘁𝗼 𝗱𝗲𝘃𝗮𝘀𝘁𝗮𝗱𝗼𝗿 𝗱𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟯-𝟮𝟬𝟮𝟰

El último episodio de 𝗘𝗹 𝗡𝗶ñ𝗼 (𝗷𝘂𝗹𝗶𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟯 – 𝗺𝗮𝗿𝘇𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟰) se posicionó como 𝘂𝗻𝗼 𝗱𝗲 𝗹𝗼𝘀 𝗰𝗶𝗻𝗰𝗼 𝗲𝘃𝗲𝗻𝘁𝗼𝘀 de mayor impacto histórico en todo el planeta. Sus efectos fueron devastadores:

𝗘𝗻 𝗲𝗹 𝘀𝗲𝗰𝘁𝗼𝗿 𝗮𝗴𝗿í𝗰𝗼𝗹𝗮: Se registró una pérdida de𝟭 𝗺𝗶𝗹𝗹ó𝗻 𝗱𝗲 𝘁𝗼𝗻𝗲𝗹𝗮𝗱𝗮𝘀 𝗱𝗲 𝘀𝗼𝘆𝗮 en la 𝗰𝗮𝗺𝗽𝗮ñ𝗮 𝗱𝗲 𝘃𝗲𝗿𝗮𝗻𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟯-𝟮𝟬𝟮𝟰, debido a la baja cosecha.

𝗗𝗲𝘀𝗮𝘀𝘁𝗿𝗲 𝗮𝗺𝗯𝗶𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹: Sufrimos la lamentable quema de 𝟴.𝟱 𝗺𝗶𝗹𝗹𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗵𝗲𝗰𝘁á𝗿𝗲𝗮𝘀 de bosques y pastizales.

Esta influencia climática propició que el 𝟮𝟬𝟮𝟯 fuera el segundo año más cálido registrado a nivel global, siendo superado únicamente por el 2024, que hasta ahora ostenta el récord como el más caluroso de la historia.

𝗘𝗹 𝗵𝗼𝗿𝗶𝘇𝗼𝗻𝘁𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟲-𝟮𝟬𝟮𝟳: ¿𝗛𝗮𝗰𝗶𝗮 𝘂𝗻 𝗻𝘂𝗲𝘃𝗼 𝗿é𝗰𝗼𝗿𝗱 𝗴𝗹𝗼𝗯𝗮𝗹?

De consolidarse un fenómeno de El Niño con fuerte intensidad para el periodo 2026-2027, el próximo año podría impulsar un nuevo récord de temperatura global. Para Bolivia, y particularmente para Santa Cruz, esto se traduciría en precipitaciones escasas, temperaturas sofocantes y una sequía intensa.

Actualmente, nos encontramos en una fase neutra. 𝗟𝗮𝘀 𝗽𝗿𝗼𝗯𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗾𝘂𝗲 𝗲𝘀𝘁𝗲 𝗲𝘀𝘁𝗮𝗱𝗼 𝘀𝗲 𝗺𝗮𝗻𝘁𝗲𝗻𝗴𝗮 𝗵𝗮𝘀𝘁𝗮 𝗷𝘂𝗹𝗶𝗼 𝗱𝗲 𝗲𝘀𝘁𝗲 𝗮ñ𝗼 𝘀𝗼𝗻 𝗱𝗲𝗹 𝟲𝟭%. Sin embargo, existe una alta previsión —𝘀𝘂𝗽𝗲𝗿𝗶𝗼𝗿 𝗮𝗹 𝟴𝟬%— 𝗱𝗲 𝗾𝘂𝗲 𝗘𝗹 𝗡𝗶ñ𝗼 se manifieste plenamente durante el ú𝗹𝘁𝗶𝗺𝗼 𝘁𝗿𝗶𝗺𝗲𝘀𝘁𝗿𝗲 𝗱𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟲.

𝗜𝗻𝘃𝗶𝗲𝗿𝗻𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟲: 𝗘𝗹 ú𝗹𝘁𝗶𝗺𝗼 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗶𝗿𝗼 𝗱𝗲 𝗵𝘂𝗺𝗲𝗱𝗮𝗱

A corto plazo, esperamos un invierno de curso normal. A partir de la segunda quincena de mayo, las lluvias disminuirán en intensidad y frecuencia. De hecho, se prevé que el 𝗱𝗼𝗺𝗶𝗻𝗴𝗼 𝟭𝟳 𝗱𝗲 𝗺𝗮𝘆𝗼 ocurra la última precipitación de importancia; las posteriores se limitarán al ingreso de frentes fríos (𝘴𝘶𝘳 𝘺 𝘤𝘩𝘪𝘭𝘤𝘩𝘪).

Esto marcaría el cierre de un periodo excepcional de 𝟴.𝟱 𝗺𝗲𝘀𝗲𝘀: el más largo y lluvioso de los últimos años. Esta 𝗵𝘂𝗺𝗲𝗱𝗮𝗱 𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝘂𝗮𝗹 𝗮𝗰𝘂𝗺𝘂𝗹𝗮𝗱𝗮 es una excelente noticia para el sector productivo, ya que garantizará una campaña agrícola de invierno con rendimientos promisorios.

𝗧𝗲𝗺𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮𝘀 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗶𝘀𝘁𝗮𝘀 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗲𝘀𝘁𝗲 𝗶𝗻𝘃𝗶𝗲𝗿𝗻𝗼:

𝗖𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹 𝗰𝗿𝘂𝗰𝗲ñ𝗮: Mínimas de entre 𝟴°𝗖 𝘆 𝟭𝟬°𝗖en julio.

𝗩𝗮𝗹𝗹𝗲𝘀 𝘆 𝗖𝗼𝗿𝗱𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝗮:Temperaturas por debajo de los 𝟬°𝗖.

𝗔𝗹𝗲𝗿𝘁𝗮 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗲𝗹 𝗩𝗲𝗿𝗮𝗻𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟲-𝟮𝟬𝟮𝟳: 𝗠𝗲𝗱𝗶𝗱𝗮𝘀 𝗱𝗲 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗲𝗻𝗰𝗶ó𝗻 𝘂𝗿𝗴𝗲𝗻𝘁𝗲𝘀

El escenario cambiará drásticamente para la 𝗰𝗮𝗺𝗽𝗮ñ𝗮 𝗱𝗲 𝘃𝗲𝗿𝗮𝗻𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟲-𝟮𝟬𝟮𝟳. Con El Niño en su plenitud y ante la futura escasez hídrica, se recomiendan las siguientes acciones preventivas:

𝗦𝗲𝗴𝘂𝗿𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗳𝗼𝗿𝗿𝗮𝗷𝗲𝗿𝗮: Asegurar el abastecimiento para el ganado mediante el uso de 𝘀𝗶𝗹𝗼𝘀 𝘆 𝗿𝗼𝗹𝗹𝗼𝘀 para mitigar la falta de pasto.

𝗖𝗼𝘀𝗲𝗰𝗵𝗮 𝗱𝗲 𝗮𝗴𝘂𝗮: Aprovechar las escasas lluvias restantes hasta fin de año para su acopio. Es vital promover un uso óptimo del recurso en este segundo semestre antes de que el déficit se agudice a inicios de 𝟮𝟬𝟮𝟳.

𝗖𝘂𝗹𝘁𝗶𝘃𝗼𝘀 𝗿𝗲𝘀𝗶𝗹𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲𝘀: Priorizar la siembra de variedades resistentes al estrés hídrico, como 𝘀𝗼𝗿𝗴𝗼, 𝗰𝗵í𝗮 𝘆 𝗽𝗮𝘀𝘁𝘂𝗿𝗮𝘀 𝗲𝘀𝗽𝗲𝗰í𝗳𝗶𝗰𝗮𝘀, que destacan por su baja exigencia de agua.

𝗣𝗿𝗲𝘃𝗲𝗻𝗰𝗶ó𝗻 𝗱𝗲 𝗶𝗻𝗰𝗲𝗻𝗱𝗶𝗼𝘀: Si bien la humedad actual del suelo cruceño reduce el riesgo de incendios de magnitud para lo que resta de 𝟮𝟬𝟮𝟲, la guardia no debe bajarse en 𝟮𝟬𝟮𝟳. 𝗘𝗹 𝗡𝗶ñ𝗼 regirá al menos hasta septiembre del próximo año, generando un riesgo extremadamente alto para nuestros bosques debido a la reducción drástica de las lluvias.

𝗘𝗹 𝗰𝗹𝗶𝗺𝗮 𝗻𝗼𝘀 𝗱𝗮 𝘂𝗻𝗮 𝘁𝗿𝗲𝗴𝘂𝗮 𝗲𝘀𝘁𝗲 𝗶𝗻𝘃𝗶𝗲𝗿𝗻𝗼; 𝗹𝗮 𝗽𝗹𝗮𝗻𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝗰𝗶ó𝗻 𝘀𝗲𝗿á 𝗻𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗺𝗲𝗷𝗼𝗿 𝗱𝗲𝗳𝗲𝗻𝘀𝗮 𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗲𝗹 𝗰𝗮𝗹𝗼𝗿 𝗾𝘂𝗲 𝘃𝗶𝗲𝗻𝗲.



𝗟𝗶𝗰. 𝗟𝘂𝗶𝘀 𝗔𝗹𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗔𝗹𝗽𝗶𝗿𝗲

𝘋𝘪𝘳. 𝘗𝘳𝘰𝘨. 𝘚𝘦ñ𝘰𝘳 𝘋𝘦𝘭 𝘊𝘭𝘪𝘮𝘢

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