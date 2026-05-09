Acusados de la muerte de Rosa del Carmen, sustrajeron sus bienes, según el fiscal

El violento asesinato de la cantante Rosa del Carmen Solá tuvo una arista referida a sus bienes materiales, de acuerdo a lo que menciona el Dr. José Tarqui, fiscal de El Torno, es así que indica que sus victimarios volvieron a su departamento después de dejar su cuerpo en La Angostura.

En este sentido, confirmó la logística del robo señalando que “luego de cometido el hecho, ellos regresan el martes y a bordo de un motorizado tipo camión pequeño, trasladaron todos los enseres de la occisa, en dos viajes fueron trasladados a la Villa Primero de Mayo”.

Además, indicó que la planificación del despojo fue presuntamente liderada por Jhon B. R., pareja de la víctima, quien utilizó la confianza y el acceso al inmueble para identificar los objetos de valor. “Su pareja convivía con ella, por eso tenía acceso a su vivienda; conocía su movimiento y bienes que tenía”, explicó el fiscal sobre el imputado que hoy enfrenta cargos por feminicidio.

El fiscal detalló que el sujeto identificado como Sergio J. A., aunque no tenía lazo sentimental con la mujer, fue pieza clave en la ejecución del crimen y la posterior sustracción de los bienes. En este sentido, la fiscalía evalúa agravar la acusación conforme avance la etapa preparatoria debido a la evidencia del presunto robo realizado por los sujetos.

Pese a la captura de los sospechosos, el Ministerio Público denunció dificultades para acceder a pruebas de cámaras de seguridad que muestran el trayecto del vehículo de la víctima. El fiscal Tarqui manifestó su molestia contra Vías Bolivia, afirmando: “Desde el martes hemos pedido las imágenes de las cámaras, están obstaculizando la investigación”.

“Durante la etapa preparatoria se puede ampliar el tipo penal; se puede adicionar que los bienes fueron sustraídos por estos sujetos”, advirtió la autoridad judicial.

La investigación policial continúa para identificar a otros involucrados que habrían colaborado en el traslado de los enseres robados hacia la zona de la Villa Primero de Mayo. Por ahora, los principales sospechosos se han abstenido de declarar.

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