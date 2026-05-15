Agropecuarios alertan pérdidas millonarias y riesgo de desabastecimiento por bloqueos

El representante de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba, Rolando Morales, expresó su preocupación por el impacto de los bloqueos en la producción nacional y alertó que el sector agropecuario enfrenta nuevamente pérdidas millonarias, afectación a las familias productoras y riesgo de desabastecimiento en mercados importantes como La Paz y El Alto.

Pérdidas económicas

Morales informó que, de acuerdo con una evaluación del sector, las pérdidas ya superan los Bs 20 millones, afectando a más de 154 mil asociados y alrededor de 400 mil familias vinculadas al agro cochabambino. Señaló que la situación golpea principalmente a pequeños productores de subsistencia, quienes no logran trasladar sus productos a los mercados de destino.

Nuestras pérdidas ya superan los 20 millones de bolivianos, afectando a más de 400 mil familias que trabajamos en el agro cochabambino”. Morales

Vehículos varados

El dirigente indicó que existen vehículos de alto tonelaje y transporte liviano varados en distintos puntos, especialmente en la zona de Caracollo, mientras toneladas de productos perecederos permanecen detenidas en carretera. Entre los sectores más afectados mencionó a los floricultores, que reportaron la pérdida de siete toneladas de flores, además de hortalizas, verduras, cítricos y frutas que ya presentan daños irreversibles.

Sobre stock de alimentos

Morales advirtió que Cochabamba tiene un sobrestock de alimentos debido a la imposibilidad de trasladarlos hacia La Paz y El Alto, lo que provocó una baja de precios en origen, mientras en las ciudades afectadas por los bloqueos los productos se encarecen por la escasez.

El representante agropecuario sostuvo que la única salida inmediata es restablecer la libre transitabilidad. Afirmó que la protesta está reconocida por la Constitución, pero remarcó que bloquear carreteras y poner en riesgo la vida de las personas no está permitido.

Morales pidió al Gobierno agotar la vía del diálogo con apoyo de instituciones como la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo, pero también asumir medidas para garantizar el tránsito, el abastecimiento de alimentos y la estabilidad de la cadena productiva nacional.

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