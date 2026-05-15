Agropecuarios piden al Gobierno asumir medidas si no se logra solución en mesa de diálogo

El representante de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba (CAC), Rolando Morales, advirtió que el sector atraviesa una de sus peores crisis del año debido a los bloqueos registrados en distintos puntos del país, principalmente en la zona de Caracollo, donde —según indicó— existen kilómetros de vehículos varados.

“Hicimos una evaluación general y nuestras pérdidas superan los 20 millones de bolivianos por día. No hemos podido ni siquiera empezar a recuperarnos de los golpes del año pasado y hoy nos encontramos nuevamente varados”, señaló Morales.

Morales advirtió que la continuidad de los bloqueos puede derivar en el cierre de unidades productivas y un incremento del desempleo en el sector agropecuario.

Asimismo, sostuvo que el departamento cuenta con sobrestock de productos alimenticios, lo que ha provocado una caída en los precios, pero la imposibilidad de transporte agrava la situación.

“Tenemos la obligación de alimentar a Cochabamba y al país. Estamos tratando de llegar a La Paz y El Alto, pero incluso los caminos alternos están bloqueados”, añadió.

Si bien reconoció el derecho a la protesta, cuestionó la interrupción de las carreteras. “La protesta está validada por la Constitución, pero en ninguna parte del documento se permite interrumpir carreteras ni poner en riesgo vidas”, manifestó.

Finalmente, Morales responsabilizó a las autoridades por la falta de una solución.

“Hay una responsabilidad clara de quienes administran el Estado boliviano. Es el gobierno de Rodrigo Paz quien tiene que agotar la vía del diálogo. Si no se logra una pacificación en mesa de diálogo, se deben asumir otras medidas; no podemos continuar en estas circunstancias”, concluyó.

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