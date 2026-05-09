Akly reconoce “trancas” internas en YPFB y admite complejidad en la reestructuración

En una reveladora entrevista, el expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly, se refirió a la polémica carta de renuncia de su sucesora, Claudia Cronenbold, quien describió la estructura de YPFB como una “arquitectura perniciosa colmada de candados”.

"Comparto, por supuesto, muchos de los conceptos de la nota. Habla de varios aspectos la expresidenta; habla de aspectos de reestructuración, habla de aspectos económicos, del tema de la situación financiera en la cual se encuentra la empresa, de deudas que tiene. Entonces, toda esa información, también la visualizamos durante mi gestión", manifestó el exejecutivo.

La exautoridad recordó que, al inicio de su gestión, se realizó un mapeo interno de problemas estructurales dentro de la estatal.

“El último dato que recuerdo es que teníamos más de 300 problemas identificados en relación a todo el manejo de la compañía. Esa es la dimensión en la cual se tiene que trabajar y acompañar una gestión tan desafiante como es YPFB”, agregó.

También se refirió a las limitaciones legales y administrativas que, según su criterio, dificultan cualquier intento de reforma interna.

“La normativa es muy pesada. A diferencia de otras instituciones, en YPFB se rige bajo una ley laboral específica y cualquier proceso de reestructuración es complejo, porque se tiene que justificar cada desvinculación de personal”, explicó.

En ese sentido, sostuvo que la estatal no funciona bajo la misma lógica que una empresa privada. “Lamentablemente hay mucha distancia entre lo que es una empresa pública y una privada. Uno quisiera avanzar más rápido, pero también tiene que ser serio en cuanto al cumplimiento de la normativa”, añadió.

¿YPFB puede salvarse?

Consultado sobre la viabilidad de una recuperación institucional de la petrolera, Akly reconoció la complejidad del desafío.

“YPFB, dentro de lo que significa su estructura, es muy compleja y muy pesada. Lamentablemente hay sobrefuncionarios, pero sí se puede salvar si se logra estructurar un mecanismo de reestructuración y luego agilizar los procesos con seguridad”, sostuvo.

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