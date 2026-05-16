Analista señala que La Paz necesita pacificación con firmeza y diálogo

El analista político y exministro de la Presidencia Jorge Justiniano señaló que la situación en La Paz y El Alto, donde se registran bloqueos que afectan la circulación, salud y abastecimiento, requiere un proceso de pacificación basado en el diálogo, pero respaldado por firmeza institucional.

Justiniano comparó la actual crisis con los hechos de 2019 y 2020, cuando tras la renuncia de Evo Morales se produjo una escalada de violencia que incluía incendios de buses y ataques a viviendas de autoridades, con el objetivo de subvertir el orden constitucional.

“Lo que se busca ahora es la renuncia del presidente, y si renuncia, la sucesión constitucional debería asumir el vicepresidente, pero los sectores opositores podrían presionarlo también”, advirtió Justiniano.

El exministro destacó que la debilidad mostrada por el gobierno en seis meses de gestión ha sido aprovechada por la oposición para radicalizar posiciones, y que esta situación ha generado muertes y tensión creciente en los últimos días.

Tiene que salir la policía y FF.AA.

“Mientras más sangre haya, más bloqueos van a haber. La Paz y El Alto no están ordenadas ni pacíficas. Por eso tiene que salir la policía, y si no alcanza, las Fuerzas Armadas para restablecer el orden”, señaló Justiniano.

Asimismo, criticó la ausencia del Ministerio Público frente a delitos cometidos durante las movilizaciones, incluyendo destrucción de bienes estatales y atentados a la seguridad pública, y consideró necesario que las autoridades actúen dentro del marco legal.

“Una manifestación pacífica no es delito, pero si hay dinamita o destrucción de edificios, eso es un delito. ¿Dónde está el Ministerio Público? No está haciendo acciones directas para detener a los responsables”, cuestionó.

Diálogo Sincero

Justiniano concluyó que la solución requiere equilibrio: diálogo formal con los sectores movilizados, protección de derechos constitucionales, y aplicación rigurosa de la ley para restaurar el orden y garantizar la seguridad de la población.

“Hay que equilibrar el diálogo con la rigurosidad de la ley, asegurando que ambos sectores estén en igualdad de condiciones, tal como se hizo en 2019 para pacificar el país”, finalizó el analista.

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